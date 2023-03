Ataque massivo e cirúrgico: duas orcas matam e tiram fígado a 19 tubarões

JN Hoje às 13:12 Facebook

Duas orcas mataram 19 tubarões em fevereiro na África do Sul e só removeram os seus fígados, deixando o resto dos órgãos intactos.

Quando 19 carcaças de tubarão surgiram na praia, na Cidade do Cabo, na costa sudoeste da África do Sul, no passado mês de fevereiro, a bióloga Alison Towner soube de imediato o que tinha acontecido.

"A minha reação foi apenas: 'Aqui vamos nós outra vez. Não há como parar isto", declarou à "National Geographic".

Todos da espécie tubarão-vaca, também conhecidos como tubarão Sevengill, são facilmente identificados pela ausência da primeira barbatana dorsal. E todos sem o fígado, que tinha sido sugado através de uma única incidência. Os outros órgãos permaneciam intactos.

Tal precisão quase cirúrgica é uma característica das orcas "Port and Starboard", que têm extraído o fígado de tubarões "Sevengill" e de grandes tubarões brancos desde, pelo menos, 2015. Facilmente identificadas graças às suas barbatanas dorsais, que se dobram para a direita e para a esquerda (daí o seu nome), duas orcas macho foram vistas na zona dois dias antes dos tubarões mortos darem à costa.

"Vimos duas orcas a mergulhar repetidamente numa pequena área, durante quase duas horas antes de partirem", contou Ralph Watson, que estava a bordo de uma embarcação da Academia Marine Dynamics.

"Cada tubarão Sevengill foi rasgado e não tinha fígado, eram todas fêmeas medindo entre 1,6-2,3 metros", precisou a bióloga.

Na sua página do Instagram, Alison Towner divulgou um vídeo que mostra o tamanho de um fígado de tubarão - representa um terço do seu peso - tornando ainda mais impressionante a perícia do ataque destas orcas.

"Esta é a maior quantidade de tubarões que estas orcas mataram nesta área, de uma só vez", salienta Alison Towner. "Pode muito bem haver mais, que ainda não tenham dado à costa", admite a bióloga. O elevado teor de gordura do fígado dos tubarões será o motivo desta escolha seletiva das orcas, que assim consomem uma elevada quantidade de nutrientes.

"Os cientistas nunca tinham registado antes ataques de orcas desta forma consistente e cirúrgica sobre tubarões. Além disso, as observações sugerem que o par de orcas estaria a mostrar a outras como remover fígados de tubarões - possivelmente um exemplo intrigante de cultura no reino animal", escreve a "National Geographic".