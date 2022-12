Ataque russo contra Kiev atingiu edifício público e quatro prédios residenciais

JN/Agências Hoje às 09:53 Facebook

O ataque russo com drones contra a capital da Ucrânia, esta quarta-feira de manhã, atingiu um edifício administrativo e quatro prédios residenciais, disse a Administração Militar de Kiev.

"Estilhaços de drones (aparelhos aéreos não tripulados) atingiram um edifício administrativo" na zona de Chevtchenkivsky, destacou a Administração Militar ucraniana num comunicado difundido pelo sistema de mensagens Telegram.

De acordo com os repórteres da agência France Presse, no local, o edifício público citado no comunicado ficou parcialmente destruído.

"Quatro prédios residenciais" ficaram "ligeiramente" danificados, lê-se no mesmo comunicado.

Nas últimas semanas, a Rússia tem atacado infraestruturas energéticas da Ucrânia, afetando o abastecimento elétrico a milhões de pessoas que necessitam de aquecimento devido à descida das temperaturas.

Entretanto, o chefe de Estado ucraniano disse que o sistema de defesa antiaéreo ucraniano abateu hoje "um total de 13 drones" lançados pela Rússia durante o ataque contra Kiev.

"Os terroristas começaram com 13 Shahed", refere a mensagem de Volodymyr Zelensky, referindo-se aos "drones kamikazes" (aparelhos aéreos não tripulados) de fabrico iraniano.

De acordo com as informações provisórias, foi abatido "um total de 13 drones" pelos sistemas de defesa antiaéreo, acrescentou o presidente ucraniano na mesma transmissão efetuada através das redes sociais.

Anteriormente, o presidente da câmara de Kiev já tinha indicado terem havido várias explosões na capital ucraniana.

"Explosões no bairro Shevchenkivsky. Os serviços [de emergência] estão a caminho", escreveu Vitali Klitschko, na plataforma Telegram.

O responsável acrescentava, na altura, que o sistema de defesa antiaérea tinha abatido 10 drones de fabrico iraniano sobre Kiev e os arredores da capital.

Até ao momento, as autoridades não registaram quaisquer vítimas, de acordo com as autoridades de Kiev.