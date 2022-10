Ataque terrorista a hotel na Somália faz pelo menos seis mortos e 15 feridos

JN/Agências Hoje às 16:23 Facebook

Pelo menos seis pessoas morreram e 15 ficaram feridas num atentado suicida seguido de um ataque terrorista ao Hotel Tawakal, em Kismayo, no sul da Somália, onde decorrem ainda disparos, e que entretanto foi reivindicado pelo grupo extremista Al Shabaab.

"Cinco elementos do Al Shabaab atacaram o Hotel Tawakal; há seis mortos e 15 feridos", disse à agência espanhola de notícias Efe o agente da polícia Abdirahm Ali Foodare, que está no local do atentado.

"O assalto em Kismayo continua, com o Al Shabaab a reivindicar a responsabilidade pelo ataque. Entre os feridos há estudantes das escolas das redondezas", acrescentou o portal local noticioso Garowe, citado pela Europa Press.

O ataque foi lançado no seguimento de um atentado suicida, disse o grupo terrorista num comunicado citado pela SITE, uma organização especializada em atividades extremistas, segundo a Europa Press.

O porta-voz das forças armadas da Somália, Abdiasis Abu Musab, confirmou que há relatos de disparos ainda a decorrer dentro do hotel, onde trabalham funcionários da administração regional de Juba.

Kismayo é a capital comercial desta região do sul da Somália, onde o Al Shabaab está especialmente ativo apesar da sua expulsão oficial pelas tropas do país desde 2012.