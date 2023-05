Ataques a escolas do Brasil relançam debate sobre regulação das redes

Gabriel Hansen Hoje às 10:39 Facebook

Plataformas digitais tornam-se alvo do Governo federal. Média do Brasil mudam abordagens para casos violentos.

O Governo brasileiro está numa cruzada pela maior regulação das redes sociais no país após ataques a uma escola e a uma creche nos estados de São Paulo e Santa Catarina, em março e abril, o que resultou na morte de cinco pessoas - quatro crianças e uma professora. Enquanto os média do Brasil mudam protocolos para a cobertura deste tipo de eventos, a Polícia realiza operações contra incentivadores de novos massacres e reforça a segurança nas instituições de ensino.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou, a 18 de abril, que 756 perfis em diversos sites foram removidos, 225 pessoas foram detidas, incluindo menores, e 1224 casos estavam sob investigação. No dia seguinte, operações policiais em cinco estados brasileiros resultaram no internamento provisório de dez adolescentes com idades entre 11 e 17 anos, suspeitos de planearem novas agressões. Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", o Brasil testemunhou 12 ataques mortais a escolas desde o início do século, totalizando 41 vítimas fatais.