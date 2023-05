Ataques russos deixaram sem luz quase 200 mil famílias ucranianas

JN/Agências Hoje às 12:40 Facebook

Os intensos ataques com mísseis e artilharia pesada lançados, esta quinta-feira de madrugada, pelas forças russas na extensa frente de combate deixaram sem eletricidade cerca de 200 mil famílias servidas pela rede elétrica nacional ucraniana, indicou, em comunicado, a empresa estatal Ukrenergo.

"À meia-noite, o inimigo [exército russo] lançou um ataque com mísseis contra as infraestruturas de produção de eletricidade na província de Donetsk (leste), danificando o equipamento e deixando cerca de 186 mil consumidores sem eletricidade", refere a empresa, num comunicado.

O documento adianta que o fornecimento de energia foi restabelecido hoje de manhã a todos os afetados e acrescenta que os ataques provocaram também danos na rede de distribuição de eletricidade em seis outras regiões do norte, leste e sul do país.

Os ataques russos também deixaram sem energia elétrica 15 mil consumidores na região de Dnipropetrovsk, que se situa no centro da Ucrânia, e 6.000 outros na província de Kherson, no sul do país.

As autoridades ucranianas, num novo balanço, deram conta da morte de 23 pessoas em Kherson, na sequência dos ataques russos de quarta-feira.

"Durante a agressão russa, 23 pessoas morreram, 46 - incluindo duas crianças - ficaram feridas", escreveu hoje no Telegram o chefe da administração militar da província de Kherson, Oleksandr Prokudin.

Algumas das vítimas mortais eram trabalhadores da companhia regional de eletricidade, informou a Ukrenergo, mas não especificou o número de operadores mortos.

O exército russo voltou a atacar hoje de madrugada Kiev e arredores com drones de tipo "shahed", de fabrico iraniano, e que, segundo a Ucrânia, foram abatidos, disse o chefe da administração militar da capital, Serhiy Popko.

"Na madrugada de 03 para 04 de maio, o agressor voltou a atacar Kiev com 'drones' e mísseis, presumivelmente de tipo balístico. As forças de defesa aérea da Ucrânia abateram todos os alvos inimigos", afirmou Popko na plataforma Telegram.

"Esta é já a terceira vez que a capital é atacada nos primeiros quatro dias de maio. Desde o início do ano que a nossa cidade não sofria uma intensidade de ataques tão intensa", escreveu o militar.

A Rússia atacou nesse dia 98 vezes os territórios de Kherson controlados por Kiev, lançando 539 projéteis de artilharia pesada, foguetes, tanques, drones e aviões.

Na cidade de Kherson, ocupada pela Rússia no início da guerra e recapturada pelas forças ucranianas em novembro, o exército russo atacou a área da estação ferroviária, dois estabelecimentos comerciais, uma fábrica e um armazém de automóveis.