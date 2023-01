Ataques russos mostram cinismo do cessar-fogo de Putin

JN/Agências Ontem às 23:33 Facebook

Os Estados Unidos consideraram que os ataques realizados esta sexta-feira pelas forças russas no leste da Ucrânia mostraram o cinismo do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao declarar um cessar-fogo pelo Natal ortodoxo.

"Penso que a validade dessa avaliação foi confirmada, dado o que vimos durante todo o dia", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ao recordar que já tinha qualificado o anúncio de Moscovo como cinismo na quinta-feira.

Putin anunciou um cessar-fogo de 36 horas, que termina à meia-noite de sábado (hora de Moscovo), mas a Ucrânia e os seus aliados ocidentais denunciaram a iniciativa como uma manobra.

Os duelos de artilharia continuaram em Bakhmut, o epicentro dos combates nos últimos dias, bem como bombardeamentos noutros locais do país, no período abrangido pelo cessar-fogo russo.

"O nosso ceticismo é justificado pelo que temos testemunhado da Rússia ao longo deste conflito", disse Price, citado pela agência francesa AFP.

"A nossa preocupação é que Moscovo use qualquer paragem na luta para se reequipar, reagrupar e finalmente atacar novamente com mais vingança, brutalidade e mesmo letalidade", acrescentou.

As tréguas declaradas pela Rússia na guerra que começou com a invasão do país vizinho, em 24 de fevereiro do ano passado, deveriam vigorar entre o meio-dia de hoje e a meia-noite de sábado, hora de Moscovo (9 horas de hoje e 21 horas de sábado, em Lisboa).

Ao longo do dia, as duas partes acusaram-se mutuamente de serem responsáveis por ataques, apesar de as autoridades da Ucrânia não terem esclarecido se as suas forças iriam suspender os combates.

Em Bakhmut, disparos provenientes dos dois lados em conflito foram percetíveis após o início do cessar-fogo, mas a intensidade foi menor face a dias anteriores, segundo jornalistas da AFP na cidade.

A Rússia assegurou respeitar a trégua, mas acusou as tropas ucranianas de "prosseguirem o bombardeamento de cidades e das posições russas".

A presidência ucraniana registou dois ataques russos em Kramatorsk (leste), que terão atingido um edifício residencial sem provocar vítimas.

Na região de Lugansk (leste), as autoridades ucranianas assinalaram 14 disparos de artilharia e três ataques russos, com os civis a permanecerem nos abrigos.

As autoridades separatistas russófonas do leste da Ucrânia disseram que as forças ucranianas voltaram a bombardear o seu bastião de Donetsk, antes e após o início do cessar-fogo.

Na capital Kiev, as sirenes que alertam para ataques aéreos soaram cerca de 40 minutos após o início do cessar-fogo russo, mas não se ouviram explosões, segundo a agência norte-americana AP.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

Quase 11 meses de guerra na Ucrânia provocaram um número ainda por determinar de baixas civis e militares, mas diversas fontes, como a ONU, têm alertado que o balanço será muito elevado.

A guerra originou também mais de 14 milhões de deslocados, dos quais 6,5 milhões permaneceram no país e 7,9 milhões fugiram para países europeus.