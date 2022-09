Até Otelo Saraiva de Carvalho entrou no pingue-pongue dos ex-presidentes González e Rajoy

O diálogo entre os antigos presidentes do governo espanhol Felipe González (PSOE) e Mariano Rajoy (PP) no Fórum La Toja, na Galiza, já se tornou um clássico no debate das questões globais e, este ano, na quarta edição, não foi diferente.

O pingue-pongue de ideias entre os veteranos da política espanhola somou conhecimento e reflexão (com muita ironia e bom humor à mistura), sobre os principais desafios mundiais.

"A única certeza que estamos a viver hoje é a incerteza", disse González, lançando aquele que acabaria por dar mote à conversa com Rajoy, que quase sempre esteve de acordo com o seu interlocutor. "Não faltaria mais nada", atirou o ex-presidente socialista, provocando o riso da assistência.

PUB

A guerra na Ucrânia, os seus efeitos e as reações políticas face "à incerteza" reinante, serviram de pano de fundo.

"Não sabemos quantos gasodutos vão voar. Não sabemos quem os fez voar e que consequências isso vai ter", comentou Felipe González, considerando que "a Europa está a portar-se razoavelmente bem dentro deste mundo de incerteza, mas essas posições geram inquietude dentro do mundo que toma decisões empresariais e económicas".

Mesmo assim, defendeu que "os políticos têm de levantar-se e provar certezas" e, agora, com "mais necessidade que nunca de estabelecer acordos".

Mariano Rajoy agarrou a ideia do seu interlocutor. "Não sabemos quando e como vai terminar isto. Cada dia há algo novo. Parecia que ia ser uma guerra de desgastes. De repente a Ucrânia recupera posições e de seguida Putin chama os reservistas, organiza referendos que diz que ganhou em 72 horas. É difícil saber o que pode acontecer", considerou, defendendo que "a incerteza é o pior que pode acontecer na política e em qualquer faceta da vida".

Ainda assim, o antigo governante do PP colocou na mesa "algumas certezas". Uma delas é que "há que ajudar a Ucrânia. É uma obrigação do ponto de vista moral". E outra: "Putin não é tão forte para ficar com a Ucrânia, mas não é tão frágil que possamos dizer já que vamos ganhar".

Questionado sobre os efeitos económicos do conflito, Felipe González voltou à palavra de ordem do debate. "Há consequências económicas muito profundas. Vamos viver muita incerteza". Mais à frente, questionou: "Afinal, quem nos deu o manual para saber como responder a uma pandemia? Ou quem nos deu um manual para responder a uma agressão como a de Putin?".

Rajoy respondeu que "a UE atuou bem no aspeto económico, porque não aplicou o pacto fiscal", mas, no que toca à energia, "não se deu conta que estávamos numa situação de enorme complicação".

Defendeu, por isso, que se tomem algumas medidas nesse âmbito: "Que durante um tempo o gás e a energia nuclear tenham um tratamento similar às energias renováveis, que não se encerrem centrais nucleares e térmicas e que se resolvam os problemas políticos com Rússia e Argélia". "A UE deveria fazer um esforço nos temas energéticos", sublinhou, defendendo a implementação de um "pacto de rentas" (acordo salarial), que surge em situações "excecionais" entre os agentes sociais (patrões e sindicatos) e impulsionado pelo Governo. "É um tema capital", disse Rajoy, observando que o referido acordo deve "afetar todos os que recebem uma renda (possuem rendimentos)".

A propósito da reforma fiscal implementada pelo atual governo de Pedro Sanchéz e "o populismo" de "ressuscitar o velho debate dos ricos e dos pobres" em Espanha, segundo Mariano Rajoy, o ex-presidente do PSOE, Filipe González, acabou por referir uma passagem do antigo capitão de abril Otelo Saraiva de Carvalho e do socialista Olof Palma.

"Alguns parece que pensam que governar é acabar com os ricos. Pois então, acabem com os pobres. Façam deles ricos", afirmou Rajoy. E González, comentou: "Isso foi o que disse Olof Palma ao maior revolucionário português. 'Você o que quer fazer em Portugal?' [Otelo respondeu] Quero acabar para sempre com os ricos e outro respondeu pois eu prefiro acabar com os pobres".