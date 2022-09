Atentado suicida junto à Embaixada da Rússia no Afeganistão faz dois mortos

JN/Agências Hoje às 10:56 Facebook

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas num atentado suicida, nesta segunda-feira, perpetrado junto à Embaixada da Rússia em Cabul, no Afeganistão, segundo as autoridades locais.

Um bombista suicida detonou vários explosivos junto à entrada da representação diplomática russa, localizada na zona sudoeste da capital afegã, de acordo com as agências internacionais, que citam as autoridades locais.

O incidente ocorreu "em frente à embaixada russa, quando o bombista suicida tentou atacar o chefe de segurança da embaixada", disse o chefe da polícia da zona, Malavi Saber, em declarações à agência espanhola EFE.

"Entre os mortos está um funcionário afegão da embaixada russa e um civil", referiu a mesma fonte, precisando que um membro das forças de segurança talibãs consta entre os 11 feridos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo confirmou, entretanto, que a explosão matou dois membros do pessoal da embaixada, mas sem dar mais pormenores.

A agência estatal russa RIA Novosti também noticiou o ataque, avançando que o incidente ocorreu quando um funcionário diplomático russo se dirigiu à zona exterior da embaixada para chamar os nomes dos candidatos a um visto que ali aguardavam.