Onze pessoas ficaram feridas depois de terem sido atingidas a tiro numa zona comercial e turística da cidade de Nova Orleães, no Estado norte-americano do Luisiana, este domingo de manhã.

O tiroteio ocorreu no French Quarter (centro histórico da cidade), durante a madrugada, por volta das 3.30 horas (9.30 em Portugal continental). De acordo com a Polícia local, citada pela agência de notícias Associated Press, dez feridos foram transportados pelos serviços de emergência para hospitais nas proximidades e uma pessoa deslocou-se a uma unidade por meios próprios. Duas das vítimas estão em estado grave.

Um homem foi detido, mas está por confirmar o envolvimento no tiroteio.

De acordo com um responsável policial citado pela imprensa local, havia patrulhas da Polícia destacadas perto do local do incidente, pelo que os agentes começaram por julgar que os tiros lhes seriam dirigidos, por se ouvirem tão perto. Mas, acrescentou, nenhum agente da autoridade ficou ferido.