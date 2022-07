Atirador faz três mortos em centro comercial nos EUA e é abatido

JN Hoje às 09:07 Facebook

Um homem armado matou três pessoas e feriu outras duas num centro comercial no Estado do Indiana, nos EUA. O ataque terminou quando um "bom samaritano" abateu o atirador, segundo a polícia.

"Vivemos um tiroteio em massa esta noite no Greenwood Park Mall", disse Mark Myers, presidente da Câmara Municipal de Greenwood, numa declaração, no domingo.

O atirador, que não foi identificado, entrou na zona de restauração do centro comercial por volta das 18 horas (21 horas em Portugal continental), na posse de uma espingarda e vários carregadores de munições e abriu fogo, segundo descreveu Jim Ison, chefe da Polícia de Greenwood.

"Foram confirmados quatro mortos", disse, incluindo o atirador inicial. Isto porque, sublinhou o responsável da polícia, este homem foi abatido por outro, de 22 anos, que assistiu ao ataque e estava armado - um "bom samaritano".

"O verdadeiro herói do dia é o cidadão que tinha legalmente uma arma de fogo naquela praça de restauração e foi capaz de deter este atirador quase logo que começou", elogiou Jim Ison.

"Isto abalou-nos até ao nosso âmago. Isto não é algo que já tenhamos visto antes em Greenwood", sublinhou. "É absolutamente horrendo".

Entre os dois feridos está uma rapariga de 12 anos.

A cidade de Greenwood fica a cerca de 16 quilómetros a sul do centro de Indianapolis, a capital do Estado do Indiana.