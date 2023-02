Atirador faz três mortos na Universidade de Michigan

JN/Agências Hoje às 06:59 Facebook

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num ataque com uma arma de fogo na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos.

Após o tiroteio, na segunda-feira cerca das 20.30 horas, as autoridades pediram aos estudantes e trabalhadores do campus universitário para se abrigarem. A Universidade Estadual de Michigan, localizada na cidade de East Lansing, é uma das maiores do país, com mais de 50 mil estudantes.

Imagem divulgada do atirador Foto: Polícia da Universidade / AFP

Para o local foram mobilizados diversos meios e centenas de efetivos das forças de segurança para localizar o suspeito do ataque, descrito como um homem de "baixa estatura" e que usava "uma máscara".

Pouco depois da meia-noite, o chefe da polícia da universidade, Chris Rozman anunciou que o atirador, de 43 anos, tinha sido encontrado. "O suspeito neste incidente foi localizado fora do campus", disse, acrescentando que "morreu devido a um ferimento de bala autoinfligido".

"Este tem sido verdadeiramente um pesadelo que estamos a viver esta noite. Estamos aliviados por já não termos uma ameaça ativa no campus", concluiu.

A polícia não deu detalhes sobre as vítimas nem revelou se o atirador tinha alguma ligação à universidade.