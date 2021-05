Atirador mata dois amigos de rival em casino nos EUA

JN/Agências Hoje às 08:59 Facebook

Pelo menos três pessoas morreram no sábado durante um tiroteio num casino perto da cidade de Green Bay, no estado do Wisconsin, nos EUA, incluindo o suspeito do ataque, abatido pela Polícia. Uma terceira pessoa terá ficado ferida com gravidade.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o responsável da Polícia do condado de Brown, Kevin Pawlak, disse que o atacante visava uma pessoa com quem tinha um diferendo, e que não se encontrava no casino. Apesar disso, "decidiu alvejar alguns dos seus colegas ou amigos".

O incidente deu-se no sábado num casino operado pela Nação Oneida, a tribo encarregada de gerir o estabelecimento, e acontece após uma série de tiroteios nos Estados Unidos. A 18 de abril, três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas num tiroteio num bar na localidade de Somers, no condado de Kenosha, também no Wisconsin. E, na quinta-feira, duas pessoas que estavam a jantar no terraço do icónico restaurante Peter Luger Steak House, em Nova Iorque, ficaram feridas por tiros disparados de outro restaurante.

O presidente norte-americano, Joe Biden, classificou recentemente a violência armada no país uma "vergonha internacional" e apelou a regras mais duras para restringir o porte e a comercialização de armas.