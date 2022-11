Atirador na Universidade da Virgínia faz três mortos e dois feridos

Diana Fernandes Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tiroteio no edifício principal da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, deixou três pessoas mortas e duas feridas. A polícia procura pelo suspeito do ataque, que ainda se encontra foragido e armado.

Christopher Darnell Jones é identificado, pelas autoridades da Universidade, como o principal suspeito do tiroteio e acredita-se que se encontra armado e que seja perigoso. A polícia diz que está vestido com um casaco bordeaux, calças de ganga e sapatos vermelhos, e que poderia estar a conduzir um SUV preto.

O suspeito tem 22 anos e está registado como jogador de futebol desde 2018 no site de desporto da universidade, mas não participou em nenhum jogo.

PUB

Os dois feridos receberam cuidados médicos e as aulas desta manhã foram canceladas na instituição.

Ainda não se sabe a motivação do crime, mas as autoridades revelam que várias agências policiais estão envolvidas na procura ativa do suspeito.