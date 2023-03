Atiradora de Nashville comprou sete armas antes de atacar a escola primária

JN/Agências Hoje às 00:47 Facebook

A atiradora que matou, na segunda-feira, três crianças e três adultos numa escola em Nashville, nos Estados Unidos, comprou legalmente nos últimos anos sete armas de fogo e escondeu dos pais as armas antes do ataque, revelou a Polícia local.

A escola cristã The Covenant School registou o mais recente tiroteio escolar nos Estados Unidos, que matou três alunos de 9 anos, assim como o diretor da escola primária, um auxiliar e um professor substituto.

A Polícia local revelou ainda que a suspeita, Audrey Hale, de 28 anos, uma ex-aluna da escola que acabou morta no local pelas autoridades, não tinha como alvo vítimas específicas.

Segundo a mesma fonte, Hale estava sob os cuidados de um médico por causa de um distúrbio emocional não revelado.

A Polícia divulgou vídeos do tiroteio, incluindo imagens de vigilância editadas que mostram o carro da atiradora a dirigir-se para a escola de vários ângulos, incluindo um em que as crianças são vistas a brincar num baloiço ao fundo.

Em seguida, uma visão interna mostra as portas de vidro da escola alvo de disparos e a atiradora a sair por uma das portas destruídas.

Mais imagens do interior da escola mostram a atiradora a andar por um corredor da escola segurando uma arma com um cano longo e a entrar numa sala chamada "escritório da igreja", e depois a voltar.

Na parte final da filmagem, a atiradora é vista a andar por outro longo corredor, com a arma em punho, nunca sendo vista a interagir com ninguém no vídeo, que não tem som.

Segundo as autoridades, não havia polícias presentes ou designados para a escola no momento do tiroteio porque é uma escola administrada por uma igreja.