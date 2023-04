Atiram pedras contra camião português em Espanha e fazem dois feridos

César Castro Hoje às 18:22 Facebook

Dois ocupantes de um camião português ficaram feridos, este domingo, depois de serem atingidos por uma pedra que, aparentemente, caiu de um viaduto contra o para-brisas do pesado. O incidente aconteceu pelas 0.17 horas, ao quilómetro 102 da A-62, em Cubillas de Santa Marta, Valladolid (Espanha).

Segundo fontes da investigação, citadas pela agência espanhola Europa Press, uma das pedras, de grandes dimensões, acabou por embater na frente do camião e danificá-lo.

O condutor do veículo sofreu escoriações no braço. Já o outro ocupante ficou ferido com gravidade. Os dois homens, de 52 e 43 anos e nacionalidade portuguesa, acabaram por ser transferidos para o Hospital Clínico Universitário de Valladolid.

Apesar dos danos, o condutor ainda conseguir conduzir o veículo até uma área de serviço a três quilómetros, onde pediu assistência.

Para o local foi acionada a Guardia Civil bem como uma ambulância de suporte básico de vida e os bombeiros locais.

As autoridades espanholas procuram agora identificar os autores do crime.