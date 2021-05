Ativista anti-racista britânica ferida gravemente em Londres

JN/Agências Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma proeminente ativista anti-racista britânica, parte do movimento internacional Black Lives Matter (BLM), está em estado grave depois de ser baleada na cabeça no domingo em Londres, disse esta segunda-feira o partido político no qual milita.

O partido Taking the Initiative adiantou que Sasha Johnson está na unidade de cuidados intensivos de um hospital da capital britânica após ser gravemente ferida e pediu aos militantes que "rezassem pela sua recuperação".

Johnson, mãe de dois filhos, está no topo da organização e, segundo referiu a formação, a ativista é "uma voz poderosa" que sempre lutou contra as injustiças na comunidade negra.

O partido referiu que o ataque, ocorrido no bairro de Southwark, no sul de Londres, ocorreu depois que ela ter recebido "inúmeras ameaças de morte".

No entanto, as autoridades disseram que não existem indícios de que foi um ataque deliberado contra a ativista.

Detetives do Comando Especializado de Crime da Scotland Yard estão encarregues da investigação do ataque, que supostamente ocorreu perto de uma casa onde decorria uma festa.

Imarn Ayton, uma amiga, disse à estação ITV não acreditar que Sasha Johnson fosse o alvo dos disparos.

PUB

Segundo ela, "houve algum tipo de discussão entre dois indivíduos ou dois gangues, e [ela] estava no lugar errado, na hora errada".

O movimento Black Lives Matter começou em 2013 nos Estados Unidos após a absolvição de George Zimmerman pela morte com um tiro do adolescente afro-americano Trayvon Martin.