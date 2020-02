Ativista que denunciava falhas no ataque ao coronavírus desapareceu

JN Hoje às 02:37 Facebook

Quando ainda se fazia o luto pela morte do médico que denunciou, ainda em dezembro, que existia um novo vírus a espalhar-se na cidade chinesa de Wuhan, um outro elemento importante na divulgação de informações sobre o 2019-nCoV desapareceu. Chen Qiushi terá sido internado contra a sua vontade na quinta-feira, revelou a mãe.

A 24 de janeiro, Chen Qiushi chegou a Wuhan para ver como os seus próprios olhos o que se passava na cidade epicentro da contaminação com o novo coronavírus mortal. Nas redes sociais, denunciava as dificuldades da China em responder a todas as solicitações relacionas com a nova ameaça à saúde mundial.

Chen Qiushi visitou morgues, hospitais e áreas de isolamento, revelando, depois, na Internet, as condições precárias que via, como a falta de medicamentos que ajudassem os pacientes a superar a infeção. E de repente, na quinta-feira, Chen desapareceu sem deixar rasto. Amigos que o contactavam com regularidade, para assegurar que tudo estavam bem, deixaram de conseguir falar com o ativista e cidadão-repórter na quinta-feira. Sexta-feira, a mãe divulgou um vídeo no Twitter a implorar por informações.

"Estou aqui para implorar a todos online, especialmente amigos em Wuhan, para ajudarem a encontrar o Qiushi e descobrir o que se passa com ele", implorou a mulher. Mais tarde no mesmo dia, um amigo de Chen divulgou um outro vídeo da mãe do ativista, onde ela revelava ter sido informada pelas autoridades chinesas de que o filho tinha sido detido para cumprir quarentena, apesar de não revelarem onde.

"Estamos preocupados com a sua segurança física, mas também preocupados que, enquanto estiver desaparecido, possa ser infetado pelo vírus", disse à CNN um amigo que assumiu a sua conta no Twitter. Não é a primeira vez que Chen, um antigo advogado, entre em rota de colisão com as autoridades chineses. Em agosto, visitou Hong Kong e denunciou a violência da polícia chinesa contra manifestantes, na sua maioria, pacíficos. Foi chamado a Pequim e todas as suas contas nas redes sociais foram apagadas.