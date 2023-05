Ativistas ambientais acorrentam-se à catedral de Sevilha

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

Ativistas da organização Rebelião Científica acorrentaram-se, este domingo, na catedral de Sevilha para denunciar o que classificam como um "ecocídio" em preparação no Parque Nacional de Doñana, caso seja aprovado um projeto para regadios.

Na ação, que começou por volta das 14.45 horas (13.45 horas em Portugal continental), participaram 15 pessoas, quatro das quais se acorrentaram pelo pescoço às grandes da catedral. Os ativistas exibiam sinalizadores coloridos e duas faixas, nas quais se podia ler "Doñana resiste" e "Perante a emergência climática: plano de ação já!".

Segundo fontes da organização Rebelião Científica, o objetivo da ação é "denunciar o ecocídio que se pretende realizar em Doñana e a inação climática por parte dos governos". Além disso, exigem "um plano de ação imediato, de acordo com as recomendações da ciência e com a participação de toda a sociedade, por intermédio de instrumentos da democracia participativa, como as assembleias de cidadãos vinculativas".

O Parlamento da Andaluzia está a analisar um projeto de lei do PP e do Vox para expandir os regadios em cidades da coroa norte de Doñana, onde abundam as plantações de morango e frutos vermelhos.

O Parque Natural de Doñana, no sul da Andaluzia, é uma das zonas húmidas mais importantes da Europa, classificado como Património Universal da UNESCO desde 1994.