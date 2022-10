Ativistas apelam a novos protestos contra o Governo no Irão

JN/Agências Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Ativistas iranianos apelaram a novas manifestações contra o Governo hoje em todo o Irão, um mês após o início do movimento de protesto, violentamente reprimido pela polícia, desencadeado pela morte de uma mulher, Mahsa Amini.

A NetBlocks informou hoje sobre uma "nova grande perturbação no tráfego de internet no Irão", o que tem acontecido desde que começaram as manifestações, mas apesar do bloqueio às aplicações do Instagram e do WhatsApp os ativistas conseguiram lançar um apelo 'online' para que as pessoas adiram aos protestos contra o governo sob o lema "O início do fim!"

Os ativistas encorajaram os jovens e a população iraniana a manifestarem-se em locais onde as forças de segurança não estão presentes e a entoarem "morte ao ditador", referindo-se ao líder supremo, Ali Khamenei.

PUB

A indignação provocada pela morte, em 16 de setembro, da mulher curda iraniana de 22 anos Mahsa Amini desencadeou a maior vaga de manifestações e de violência no Irão desde os protestos de 2019 contra o aumento dos preços dos combustíveis, num país rico em petróleo.

Masha Amini foi detida em 13 de setembro pela chamada polícia de costumes em Teerão por ter alegadamente infringido o rígido código de vestuário para as mulheres da República Islâmica, em particular o uso do véu.

As autoridades iranianas dizem que a jovem morreu de doença e não de "espancamentos", de acordo com um relatório médico, mas a família rejeita essa versão e diz que Masha morreu devido a espancamento e "um violento golpe na cabeça".

Os protestos têm sido violentamente reprimidos e pelo menos 108 pessoas foram mortas e centenas foram presas, segundo a organização não governamental Irão Human Rights, sediada em Oslo, e

A Amnistia Internacional adiantou que pelo menos 23 crianças entre os 11 e os 17 anos foram "mortas pelas forças de segurança".

Em resposta aos apelos de hoje para protestar contra o governo, o Conselho de Coordenação do Desenvolvimento Islâmico, um órgão oficial, apelou aos iranianos para declararem nas orações noturnas, "dentro das mesquitas a sua raiva contra os motins e a sedição, a fim de contrariar as conspirações dos inimigos do Irão".