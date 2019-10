Ativistas pelo clima invadem aeroporto londrino

Hoje às 12:32 Facebook

Ativistas do movimento Extinction Rebellion invadiram, esta quinta-feira, o aeroporto de London City, onde pretendem ficar durante três dias, sem causarem impacto nos voos.

Os manifestantes chegaram ao aeroporto às 9.30 horas mas aquela infraestrutura aeroportuária permaneceu "totalmente aberta e operacional", informa o aeroporto na sua conta do Twitter.

O fotógrafo da agência noticiosa francesa AFP que estava no local viu várias pessoas a serem detidas.

Os ativistas do movimento tinham anunciado na quarta-feira que planeavam realizar esta ocupação, em que se sentavam e deitavam em frente à zona das partidas e das chegadas.

Os ecologistas consideram a extensão do aeroporto incompatível com a crise climática e pretendem que o saldo neutro de carbono seja alcançado em 2025, e não em 2050 conforme foi declarado pelo Parlamento.

A polícia de Londres anunciou na quarta-feira que já tinham prendido 800 pessoas desde segunda-feira, quando os protestos do movimento se iniciaram.

Também esta quinta-feira, no centro de Paris, ativistas do mesmo movimento bloquearam uma das principais artérias da capital, anunciou a AFP. As dezenas de manifestantes que bloquearam o acesso à rua de Rivoli exigindo ações contra o aquecimento global.

Os ativistas colocaram esqueletos de plástico numa passagem pedestre para impedir simbolicamente a passagem.

O movimento Extinction Rebellion tem mobilizado 60 cidades do mundo durante toda a semana, em defesa de um melhor ambiente.