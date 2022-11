Ativistas pelo clima riscam e colam-se a obra de Andy Warhol na Austrália

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

Duas ativistas ambientais riscaram e colaram esta quarta-feira as suas mãos à obra de arte 'Campbell Soup' do artista norte-americano Andy Warhol, em Camberra, na Austrália, em mais um protesto pelo clima, noticiam as agências internacionais.

O protesto foi liderado pelo grupo 'Stop ​​​​​​​fossil fuel Subsidies', que faz parte de uma rede global de resistência civil conhecida como A22 e que visa forçar o governo australiano a deixar de subsidiar os combustíveis fósseis.

"Temos o capitalismo enlouquecido", disse uma das ativistas. "As famílias têm de escolher entre medicamentos e alimentos para os seus filhos, enquanto as empresas de combustíveis fósseis têm lucros recorde. E, no entanto, o nosso governo dá 22.000 dólares por minuto em subsídios à indústria dos combustíveis fósseis".

Um porta-voz da Polícia da capital australiana disse à agência EFE que a cola não era "muito boa", e que as ativistas conseguiram sair da Galeria Nacional da Austrália antes de poderem ser presas.

Segundo o diário britânico The Guardian, imagens divulgadas pelos ativistas mostram vários rabiscos azuis ao longo da obra, percebendo-se que foram feitos sobre a moldura de vidro e que a obra não ficou danificada.

Confirmando o incidente, a Galeria Nacional da Austrália afirmou que a instituição "não deseja promover estas ações e não comentará mais" o assunto, uma vez que o protesto está a ser investigado pelas autoridades australianas.

Este incidente surge após protestos semelhantes pelo clima contra obras de arte famosas: Um grupo ambiental alemão atirou puré de batata a um quadro de Claude Monet num museu de Potsdam, ativistas da 'Just Stop Oil' atiraram sopa de tomate sobre os girassóis de Vincent van Gogh na galeria nacional de Londres e dois ativistas do grupo espanhol Futuro Vegetal colaram-se às molduras das pinturas "A Maja Nua" e "A Maja Vestida", de Francisco de Goya, expostas no Museu Nacional do Prado, em Madrid.

Este ato surge também enquanto a 27.ª conferência do clima da Organização das Nações Unidas, COP27, decorre em Sharm El Sheikh, no Egito.