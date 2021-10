Ativistas pró-Taiwan receiam celebrar dia nacional em Hong Kong

JN/Agências Hoje às 14:37 Facebook

Os ex-apoiantes da fação derrotada da guerra civil chinesa receiam ser detidos caso celebrem este domingo em Hong Kong o Dia Nacional de Taiwan, tendo em conta a nova lei de segurança nacional.

O Dia Nacional de Taiwan (10 de outubro), conhecido como o "Double Ten" assinala o aniversário da revolta de 1911 que levou à queda da dinastia Qing e ao nascimento da nova República da China.

Após a sua derrota para o Partido Comunista Chinês (PCC), em 1949, o antigo Governo nacionalista (Kuomintang - KMT) refugiou-se na ilha de Taiwan, que funciona até hoje como uma entidade política soberana.

Em Hong Kong os apoiantes do KMT já hastearam as bandeiras de Taiwan para assinalar a data com pompa, mas as autoridades locais têm mostrado alguma relutância em permitir manifestações pró-Taiwan, pretendendo desta forma reprimir qualquer indício de oposição.

Segundo a Agência France-Presse (AFP), em setembro, o chefe da segurança de Hong Kong, Chris Tang, alertou que a celebração do "Double Ten" poderia ser vista como um apoio à independência de Taiwan, o que é considerado crime à luz da nova lei e segurança nacional.

O veterano do KMT, Ng Hong-lim, que lidera as celebrações do "Double Ten" há mais de 50 anos, afirma que o partido não tem nenhuma conexão com o separatismo.