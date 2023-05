Ativistas tentam travar nova lei anti-LGBT promulgada no Uganda

Robert Sousa Ontem às 22:18 Facebook

Militantes dos direitos da comunidade LGBT apresentaram nesta terça-feira um recurso junto do Tribunal Constitucional do Uganda, na tentativa de derrubar a polémica legislação contra a homossexualidade promulgada, na segunda-feira, pelo presidente Yoweri Museveni. Na nova versão, a lei não criminaliza as pessoas que se identifiquem como LGBT, mas condena com a pena de morte casos de "homossexualidade agravada", definida como os casos de relações sexuais com pessoas infetadas com o HIV, bem como com menores e outras categorias de pessoas vulneráveis.

Em reação à aprovação da nova versão da lei contra a homossexualidade pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni, dez ativistas e uma organização não-governamental apresentaram um recurso constitucional para barrar a legislação anti-LGBT mais repressiva do mundo, segundo o jornal "The Guardian".

De acordo com a agência AFP, uma vez promulgada a reforma da lei, a única forma de impedir a sua aplicação é através dos tribunais. Um dos ativistas queixosos, Richard Smith Lusimbo, explicou à agência Bloomberg que, em 2015, o Tribunal Constitucional já havia vetado um texto anterior por razões processuais, e esperam alcançar o mesmo resultado com este recurso.