Atleta queniana encontrada morta. Namorado é o principal suspeito

Beatriz Matos Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A corredora queniana Damaris Muthee Mutua foi encontrada sem vida e em estado de decomposição, numa casa em Iten, no Quénia, de acordo com o comandante da polícia da cidade, Tom Makori. O namorado da atleta, que está a ser procurado pelas autoridades, é o principal suspeito, após ter enviado um áudio a um amigo confessando o homicídio.

Damaris Muthee Mutua é a segunda atleta a ser morta em Iten no espaço de um ano. No ano passado, os quenianos ficaram chocados com o assassinato da corredora olímpica Agnes Tirop, cujo marido está preso, apesar de negar o assassinato.

O namorado de Mutua estava a treinar no mesmo centro de treino em altitude que ela e pode ter deixado o país, segundo a polícia. "O suspeito ligou para um amigo com quem treinava e informou que ele tinha matado a namorada e que o corpo estava em casa", disse a polícia..