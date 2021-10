Ator de "Star Trek" vai ser a pessoa mais velha do Mundo a ir ao Espaço

M. C. Ontem às 18:47 Facebook

O ator que interpretou o Capitão Kirk na série "Star Trek" está pronto para embarcar numa viagem ao Espaço. A Blue Origin, empresa de viagens espaciais do multimilionáro norte-americano Jeff Bezos, confirmou que William Shatner vai descolar do Texas em 12 de outubro.

"Eu já ouvi falar sobre o Espaço há muito tempo. Estou a aproveitar a oportunidade para ver por mim mesmo. Que milagre", disse Shatner, num comunicado citado pela BBC.

Shatner juntar-se-á a três outras pessoas a bordo do foguete New Shepard da Blue Origin para o segundo voo espacial humano da empresa. Com 90 anos, o ator tornar-se-á a pessoa mais velha do Mundo a voar para o Espaço.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, juntou-se ao primeiro voo tripulado em julho, juntamente com o irmão, um pioneiro da corrida espacial de 82 anos e um estudante de 18 anos.

Como no voo anterior, a viagem de outubro deve durar cerca de 10 minutos e levará a tripulação logo além da Linha Karman - a fronteira espacial mais amplamente reconhecida que fica 100 quilómetros acima da Terra.

Segundo a Blue Origin, a vice-presidente de missão e operações de voo, Audrey Powers, também estará a bordo, assim como um ex-engenheiro da NASA e co-fundador de uma empresa de software especializada em pesquisa clínica.

O New Shepard, construído pela Blue Origin, foi projetado para atender ao crescente mercado de turismo espacial, numa altura em que um número crescente de empreendedores está a juntar-se à corrida para criar viagens espaciais baratas e comercializadas.

O empresa de Bezos chegou às manchetes nos últimos dias depois de 21 funcionários atuais e ex-funcionários terem alegado que tinha ignorado as preocupações com a segurança para ganhar vantagem na corrida espacial e reclamado de uma cultura de sexismo. A Blue Origin rejeitou as acusações.