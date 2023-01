Ator francês detido em veleiro carregado de cocaína ao largo dos Açores

O ator, autor de banda desenhada e pintor francês Jean-Claude Pautot, conhecido naquele país por ter um passado ligado ao crime, foi detido pelas autoridades espanholas quando seguia a bordo de um veleiro que transportava 740 quilogramas de cocaína ao largo dos Açores.

A detenção do ator francês, que foi levado para Cádis, em Espanha, ocorreu a 27 de dezembro a "150 milhas náuticas" do arquipélago português, mas a sua identidade só foi revelada este domingo pelo semanário "​​​​​​Le Journal du Dimanche", que cita fontes espanholas ligadas à investigação.

A operação conduzida pelas autoridades dos dois países levou ainda à detenção de outras nove pessoas, de nacionalidade francesa, espanhola e marroquina. Segundo o semanário francês, o veleiro, com ligações à Venezuela, terá saído de Martinica, nas Antilhas francesas, embora as detenções tenham ocorrido também em França, onde foram apreendidos mais 390 quilogramas de cocaína.

Rendido à pintura, à BD e ao cinema

Jean-Claude Pautot, de 66 anos, tem um passado ligado ao crime, tendo sido condenado várias vezes por roubos e ataques a bancos. Esteve 15 anos em fuga e chegou a cumprir 25 anos de prisão.

Depois de ser libertado dedicou-se à pintura, à BD e ao cinema. A sua mais recente e relevante aparição deu-se, aliás, em maio de 2022 quando marcou presença no Festival de Cinema de Cannes, em França, com a equipa do filme de comédia "O Inocente", de Louis Garrel, onde interpreta um ex-prisioneiro.

Numa entrevista ao "Le Parisien", em novembro, precisamente a propósito do lançamento do filme, o ator revelava que um dos seus objetivos era "ficar bem, ter saúde, ficar tranquilo". "O que é normal para as pessoas, saboreio aos 66 anos", disse.