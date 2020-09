Ator Stevie Lee, de "Jackass", morre aos 54 anos

JN Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator norte-americano e estrela de wrestling Stevie Lee, conhecido pela alcunha "Puppet" (fantoche, em português), morreu na quarta-feira, aos 54 anos, nos EUA.

Stevie Lee, popularizado pela participação no filme "Jackass 3D" e pela prática de wrestling, morreu em casa, na quarta-feira. As causas da morte do artista, que desempenhou papeis também em "American Horror Story", "Baby Fever the Movie" e "Oz: the Great and Powerful", ainda não foram reveladas.

"É com grande tristeza que ficamos sabendo do falecimento de Stevie Lee, mais conhecido como 'Puppet The Psycho Dwarf', (...) Enviamos as mais profundas condolências aos amigos e familiares", informou, no Twitter, o Impact Wrestling, empresa norte-ameriana de wrestling profissional.

Entretanto, foi criada uma angariação de fundos, na plataforma GoFundMe, para ajudar a pagar as despesas com as cerimónias fúnebres "e dar a Puppet a despedida que merece na sequência da sua morte repentina".