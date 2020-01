Atropelamento em massa no Brasil faz dois mortos

Hoje às 18:14 Facebook

Dois homens morreram depois que um mecânico embater com uma carrinha contra um grupo de 17 pessoas que estavam numa festa num bar na cidade de Nova Independência, interior do estado brasileiro de São Paulo, informaram fontes oficiais.

O mecânico Paulo Rocha, 48 anos, tinha sido expulso do local após uma discussão com a sua mulher e alguns amigos dela, por volta das 21.30 horas locais (00:30 de hoje em Lisboa).

Paulo Rocha regressou ao local, conduzindo em alta velocidade e atropelou as pessoas que se encontravam na festa do lado de fora do bar.

No total, 17 pessoas foram atropeladas e levadas para um hospital próximo, mas dois homens, de 56 e 26 anos, não sobreviveram.

Segundo a polícia, vários moradores tentaram linchar o autor do crime, que também ficou ferido, mas as autoridades impediram a vingança da população.

As autoridades também informaram que a mulher do mecânico não apresentou queixa e que o caso permanece sob investigação.