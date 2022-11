Atropelamento na Califórnia fere pelo menos 22 pessoas

JN/Agências Hoje às 01:27 Facebook

Pelo menos 22 pessoas ficaram esta quarta-feira feridas, cinco das quais em estado grave, depois de um carro ter atropelado um grupo de recrutas durante um exercício na cidade de Whittier, na Califórnia, Estados Unidos.

O motorista, de 22 anos, foi preso depois de nas primeiras horas da manhã ter conduzido o veículo em contramão, embatido no grupo e só tendo parado quando colidiu com um poste, segundo a responsável dos bombeiros do condado de Los Angeles, Sheila Kelliher.

Fontes policiais explicaram, de acordo com o jornal Los Angeles Times, que o condutor foi levado com ferimentos para o hospital.

As autoridades da Califórnia estão a encetar os procedimentos para determinar se o condutor estava sob a influência de estupefacientes, embora tenham descartado numa fase inicial tratar-se de embriaguez.

O subchefe da Patrulha de Autoestradas da Califórnia, Charlie Sampson, precisou que se encontravam a fazer o exercício de formação cerca de 75 recrutas, agrupados em quatro colunas quando o veículo se aproximou a alta velocidade.