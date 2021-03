Aumenta o desconforto em Bruxelas: 29 milhões de vacinas da AstraZeneca encontradas em Itália

Mariana Albuquerque com AFP Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A inspeção foi desencadeada pela Comissão Europeia. Imprensa italiana garante que as doses se destinavam ao Reino Unido, mas a farmacêutica anglo-sueca nega. Polémica surge no dia em que Bruxelas admitiu bloquear exportações de vacinas.

A AstraZeneca negou esta quarta-feira ter tentado esconder lotes da sua vacina contra a covid-19 destinados ao Reino Unido, depois de a polícia italiana ter encontrado 29 milhões de doses num armazém da empresa Catalent em Anagni, no centro de Itália.

A notícia, avançada pelo diário La Stampa, foi encarada com preocupação por Bruxelas, numa altura em que a Comissão Europeia (CE) se prepara para rever e apertar o mecanismo de exportação de vacinas.

De recordar, aliás, que, no início de março, o Governo italiano bloqueou o envio de 250 mil doses da vacina da farmacêutica anglo-sueca para a Austrália, na sequência da "escassez de vacinas na UE e Itália" e dos atrasos nos fornecimentos.

As vacinas armazenadas perto de Roma foram encontradas no decorrer de uma investigação pedida pela CE. Agora, a questão é perceber qual seria o seu destino. "Começámos a suspeitar que a AstraZeneca tivesse mais capacidade de produção na Europa do que dizia", afirmou um funcionário europeu.

De acordo com a AFP, a AstraZeneca explicou entretanto que, dos stocks encontrados, 16 milhões de doses se destinavam à UE e os outros 13 milhões ao programa Covax, que apoia os países mais pobres.

PUB

"Não há exportações previstas atualmente, exceto para os países da Covax", afirmou um porta-voz da farmacêutica. Isto porque as doses destinadas à Europa estavam a aguardar vistoria antes de serem despachadas, com previsão de entrega no final de abril.

Fonte do governo britânico, também citado pela AFP, negou que as vacinas encontradas em Anagni fossem para o Reino Unido.