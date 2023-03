Auroras boreais vão estender-se para Sul à medida que Sol intensifica atividade

Há séculos que o espetáculo luminoso das auroras boreais rompe os céus noturnos dos privilegiados que têm a sorte de viver perto de um dos polos da Terra. A última grande aparição das "luzes do norte" foi no início desta semana e surpreendeu tudo e todos ao chegar mais longe do que o habitual. Desta vez, até os britânicos e franceses puderam assistir de camarote à dança de luzes.

Não é magia, nem manipulação humana. As luzes que costumam pintar os céus noturnos sem aviso prévio e que se movem como se alguém estivesse a comandá-las, são pura e simplesmente um presente da Terra e do Sol para os impressionáveis humanos.

As auroras boreais, também conhecidas como "luzes do norte", estão intimamente ligadas à atividade na superfície do Sol e por norma a sua observação está limitada aos países localizados perto dos círculos polares ártico e antártico, mas na última grande "atuação" da natureza a plateia foi maior do que a habitual, surpreendendo o comum dos mortais, que não está familiarizado com o este tipo de espetáculo. Nas madrugadas de segunda e terça-feira, partes do céu do Reino Unido e do norte de França foram presenteados com a aparição muito rara de uma aurora boreal, que foi imortalizada por muitos internautas nas redes sociais e pelos astrofotógrafos que dedicam a vida a tentar captar a beleza única e irrepetível deste fenómeno.

WOW. I never thought I would get to see the Northern Lights this far south in the UK, here in Dorset! What an incredible display at Knowlton Church tonight, absolutely unforgettable. #aurorauk #northernlights #aurora #auroraborealis #northernlightsuk #dorset pic.twitter.com/9mPfp5ITxt - Robin Goodlad Photo (@Robin_Goodlad) February 28, 2023

A vista, agora há pouco, da casa do meu irmão, na costa noroeste da Escócia. #Auroraborealis pic.twitter.com/wTILxAkcxx - Ritchie (@ritchieguy) February 26, 2023

Para quem viajava de avião, a vista para o fenómeno era privilegiada e, por isso, o piloto do voo AY488 da Finnair, que ligava Kuusamo a Helsínquia, na Finlândia, decidiu alterar a rota do Airbus A319 ao largo da cidade de Puolanka para que os passageiros pudessem observar a aurora boreal dos "ares" e de forma única.

The pilot of a @Finnair flight turned the plane around and swerved off course to show the passengers the Aurora Borealis. After the flight, they thanked the pilot on social networks.



Hope he wasn"t fired after pic.twitter.com/lxEJkDe5Kh - Aurora Borealis (@aborealis940) March 1, 2023

A rota do avião da Easyjet, que fazia a ligação entre Reiquejavique e Manchester, no dia 27 de fevereiro, também foi alterada ao largo da Ilhas Faroé, para mostrar as "luzes do norte" aos passageiros.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo - Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Este fenómeno atmosférico deve-se às erupções solares na superfície do Sol, que libertam enormes nuvens de partículas. Essas partículas "viajam" milhões de quilómetros pelo espaço e algumas delas acabam por colidir com o Planeta Azul, atraídas campo magnético da Terra. É por isso que a atividade da aurora está sobretudo concentrada nos polos. No Norte é conhecida como a aurora boreal e no Sul é chamada de aurora austral.

E a razão pela qual se observam diferentes cores no céu está relacionada com o facto destas partículas interagirem com o oxigénio e o azoto da atmosfera, que emitem diferentes cores durante uma aurora. O verde e vermelho são características do oxigénio, enquanto as cores roxas, azul ou rosa são causadas pelo azoto.

- - 27 Février 21h59,

A peine croyable, une aurore boréale fugace a parcouru hier soir le ciel de Normandie au dessus du Mont Saint-Michel pour un moment magique et inoubliable.#auroreboreale #montsaintmichel pic.twitter.com/geuXjKyzdl - Mathieu Rivrin - Photographies (@mathieurivrin) March 1, 2023

As auroras são o melhor exemplo de como a atividade solar pode afetar a vida na Terra. Quando se trata de uma erupção solar forte, as partículas podem viajar para lá dos polos em direção a latitudes médias, como Kent e Cornwall, no sul de Inglaterra e ainda o norte de França, como aconteceu no início desta semana.

If you"d have told me yesterday morning that by 9pm I"d be stood in a random field photographing the Aurora Borealis I would not have believed you - but you"d have been right.



The Northern Lights, seen from the Devon-Dorset border, 27th February 2023. pic.twitter.com/kshlKONCjB - Kerrie Ann Gardner (@KerrieDoodles) February 28, 2023

Incredible views of northern lights captured in UK skies #news #uk #northernlights #auroraborealis #sky #night #colour #arctic #antarctic #l pic.twitter.com/yw3v1wCsCs - KameraOne (@kamera_one) February 27, 2023

Nos próximos anos, as "luzes do norte" poderão aparecer cada vez mais a Sul, isto porque o Sol atravessa um ciclo solar de 11 anos em que o nível de atividade flutua e nos próximos anos o ciclo vai intensificar-se. O ciclo 25, o mais recente, começou em dezembro de 2019 com um mínimo solar - um período em que o sol ainda está ativo, mas é mais calmo e tem menos manchas solares. Robert Massey, diretor-executivo da Royal Astronomical Society, disse à CNN que nos aproximamos de um máximo solar, previsto para julho de 2025, que será um período onde haverá um grande número de manchas solares e um consequente aumento da atividade solar. Logo, "os eventos solares que provocam auroras tornar-se-ão mais comuns à medida que nos aproximamos do máximo solar".

De acordo com o "Royal Museum Greenwich", "a parte mais baixa de uma aurora situa-se tipicamente a cerca de 130 quilómetros acima da superfície da Terra. No entanto, a parte superior de uma aurora pode estender-se vários milhares de quilómetros acima".