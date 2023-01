Austrália procura cápsula radioativa perdida durante transporte

AFP/JN Hoje às 10:50 Facebook

Está curso uma busca urgente na Austrália Ocidental, este sábado, depois de ter sido dado o alerta para o desaparecimento de uma pequena cápsula radioativa, enquanto estava a ser transportada de uma mina para a cidade de Perth.

A minúscula cápsula de prata de oito milímetros por seis milímetros, que é utilizada em operações mineiras, está desaparecida desde meados de janeiro e contém a substância radioativa Caesium-137, segundo o Departamento de Saúde da Austrália Ocidental.

Acredita-se que a cápsula tenha caído de um camião enquanto era transportada para um armazém, entre a remota cidade de Newman e os subúrbios do norte de Perth, a uma distância de cerca de 1400 quilómetros.

As autoridades de saúde alertam que pode causar queimaduras por radiação ou doenças se for manuseada e pedem ao público para não pegar na cápsula, se esta for encontrada, e para contactar os serviços de emergência.

"A preocupação é que alguém pegue sem saber com o que está a lidar", diz Andrew Robertson, chefe de saúde da Austrália Ocidental.

Um porta-voz dos bombeiros disse que estão a dar prioridade às áreas povoadas durante a busca, o que poderá levar semanas.

As autoridades só foram alertadas na quarta-feira depois de a empresa responsável pela cápsula se ter apercebido da sua falta, acrescentou o responsável.