Australiano morto por canguru de estimação

Um homem australiano morreu, na segunda-feira, depois de ter sido atacado por um canguru, que ao que tudo indica era o animal de estimação da vítima.

A vítima, um homem de 77 anos, foi encontrada por um familiar com ferimentos graves dentro da sua casa em Redmond, a cerca de 400 quilómetros a sul de Perth. Quando as autoridades chegaram ao local, o canguru estava a cercar a vítima e não deixava que ninguém se aproximasse.

A polícia foi "obrigada" a disparar contra o animal de modo a conseguir prestar os primeiros socorros, mas tanto a vítima como o canguru acabariam por morrer no local.

Um porta-voz da polícia australiana, citado pela BBC, revelou que o homem tinha sido atacado pelo animal ao início do dia de segunda-feira e, ao que tudo indica, o canguru era o animal de estimação da vítima.

A Austrália é casa para cerca de 50 milhões de cangurus, que podem chegar a pesar 90 quilos e atingir os dois metros de altura. Mas os ataques mortais são raros, aliás este é o primeiro que é conhecido desde 1936.

Os dentes afiados, as garras e as pernas ágeis são algumas das "armas" perigosas dos cangurus apontadas pelo professor Graeme Coulson, especialista no comportamento destes animais à Australian Broadcasting Corporation.

"O problema com cangurus e as pessoas é que somos ambos animais eretos, estamos de pé, e esta postura ereta é vista como um desafio para o canguru macho", revelou Graeme Coulson à BBC.

Em julho, um canguru deixou uma mulher de 67 anos com cortes e uma perna partida, depois de a ter atacado numa caminhada em Queensland. E uma menina com três anos sofreu graves lesões na cabeça após um ataque em New South Wales, em março.

O desenvolvimento e a expansão urbana na Austrália está a invadir a passos largos os habitats dos cangurus selvagens.