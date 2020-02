Áustria impede entrada de comboio vindo de Itália devido ao coronavírus

Hoje às 21:12 Facebook

A Áustria impediu, este domingo, a entrada no país de um comboio vindo de Itália por suspeitas de que dois passageiros estavam infetados com o coronavírus Covid-19.

"Esta noite [domingo], um comboio de Veneza para Munique foi parado na fronteira austríaca", disse o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer, assegurando que "o procedimento futuro está a ser discutido com as autoridades italianas".

O Governo italiano anunciou, no sábado, o isolamento de uma dezena de cidades, em particular na região da Lombardia, no norte. Já foram detetados mais de 100 casos de infeção com o novo coronavírus e confirmadas três mortes.

As novas contaminações ocorreram sobretudo na região da Lombardia (89 casos), ao redor da cidade de Codogno, mas também em Veneto (17 casos) e Turim. O Governo aprovou um decreto-lei que, na prática, isola as áreas em causa, onde mais de 50 mil habitantes estão em quarentena.