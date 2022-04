Autarca de Mykolaiv: "Estamos à espera deles para lhes dar uma receção calorosa"

Rui Polónio, em Mykolaiv Hoje às 08:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da Câmara de Mykolaiv, Oleksandr Syenkevych, promete resistir até ao fim da invasão russa.

Quando Oleksandr Syenkevych recebeu o JN, Mykolaiv ainda não tinha sido atacada pela segunda vez no dia. Mas o presidente da Câmara revelou que era essa agora a cadência dos bombardeamentos russos. O ataque chegou pouco depois de terminar esta entrevista. Dez mortos e 46 feridos na tarde de segunda-feira em Mykolaiv, o novo alvo do exército de Putin. Sentado à mesa de um pequeno café pousou na mesa a arma que traz sempre à cintura e desenhou o mapa da estratégia para parar os russos que já estão a menos de 30 quilómetros da cidade.

Mykolaiv foi atacada nas últimas horas. Já são conhecidos os efeitos das explosões?

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas no ataque desta manhã. Algumas dessas pessoas estavam numa paragem de autocarro. Outras num supermercado quando as bombas as atingiram.

Os bombardeamentos são cada vez mais frequentes...

Na última semana, fomos bombardeados uma vez por dia. Nos últimos dois dias passámos a ser bombardeados duas vezes por dia. Os alvos atingidos são sobretudo prédios civis. Casas onde vivem pessoas, escolas, jardins de infância, hospitais. Somos atacados com bombas de fragmentação. Ontem e hoje, duas pessoas morreram e cerca de trinta ficaram feridas.

De onde é que vêm os mísseis?

PUB

Temos a certeza de que vêm de Kherson. O lançamento de hoje [ontem] foi às 7.01 horas e os rockets atingiram o alvo às 7.04. Ou seja, três minutos é o tempo que um rocket demora de Kherson até à nossa cidade. Depois durante 24 segundos fomos bombardeados.

Teme ter uma semana mais dura?

No início da guerra não diria que estávamos preparados. Mas desde essa altura a situação mudou muito. Fizemos muitos pontos de bloqueio, trincheiras. Também preparámos as nossas tropas: o exército, a guarda nacional, as tropas da defesa territorial, que é composta por pessoas que nunca tinham servido nas forças armadas.

Antes da guerra, Mykolaiv tinha 500 mil habitantes. Quantos é que já abandonaram a cidade?

Não temos o número exato. Mas pelos consumos de água e pela recolha de lixo calculamos que 30% a 40% dos habitantes já tenham saído. Ou seja, 150 mil a 200 mil pessoas.

Os serviços continuam a funcionar?

Por enquanto, os hospitais estão todos a trabalhar de forma normal, tendo em conta a situação que vivemos. A cidade tem água, gás e eletricidade. Desligamos o aquecimento há alguns dias, mas tudo o resto permanece normal.

A ajuda internacional que tem recebido é suficiente?

Nós agradecemos, antes de mais, a todos os que acolhem os nossos refugiados. Depois a todos os que nos enviam ajuda humanitária. Temos grandes reservas de produtos secos, massas e conservas, para o caso de virmos a ser sitiados pelas tropas russas, como aconteceu no início da guerra. Estamos a receber algumas ajudas que não precisamos como roupas. Gostava de dizer a todos os que enviam roupa que não o façam. As pessoas deixaram a cidade, portanto não temos ninguém para as usar.

Estava a pensar na ajuda militar...

O mais importante para nós é o apoio militar. Precisamos de mais equipamentos pesados, de mais armas terra-ar. As pessoas por toda a Ucrânia pedem à NATO e à União Europeia que fechem os céus. Mas nós sabemos que isso é impossível. Precisamos deste tipo de armas e, ao usá-las, nós mesmo criamos uma zona de exclusão aérea.

Teme que em breve a cidade volte a cair nas mãos do exército russo?

Tive medo nos primeiros dias, quando eu estava desapontado, ou talvez frustrado com esta guerra. Mas depois unimo-nos, compreendemos quem são as pessoas que temos no nosso exército, e sabemos que mesmo que eles entrem na cidade, nós vamos matá-los a todos. Porque nós conhecemos a cidade. Claro que é muito difícil lutar com uma Kalashnikov contra um tanque, mas estamos à espera deles para lhes dar uma receção calorosa de Mykolaiv.

Uma vitória em Mykolaiv pode abrir caminho a um contra-ataque para Kherson?

Estamos a preparar-nos para isso. Estamos à espera que eles venham para podermos fazer um contra-ataque. Penso que não vão conquistar Mykolaiv. Claro que eles querem chegar a Odessa. Eles precisam de ocupar a Região Sul para fecharem as saídas para o Mar Negro.

A vitória está próxima?

Não acredito que o fim esteja próximo. Penso que será uma guerra de pelo menos um ano. Esta guerra só pode ser parada em três situações: Putin morre naturalmente; Putin é morto por alguém do seu círculo; nós matamos todas as tropas dele.

Não acredita no sucesso das negociações?

Não acredito nesse tipo de soluções porque Putin é verdadeiramente um estalinista. E Estaline nunca parou. Matou muitos dos seus, mas nunca parou.