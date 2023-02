Autarca de Toronto demite-se após admitir relação sexual com funcionária

JN/Agências Hoje às 08:05 Facebook

O autarca de Toronto, a maior cidade do Canadá, John Tory, renunciou ao cargo depois ter vindo a público um caso extraconjugal que ele teve com uma funcionária 37 anos mais jovem.

Tory anunciou a renúncia numa conferência de imprensa na noite de sexta-feira, uma hora depois do jornal "The Toronto Star" ter revelado detalhes sobre o relacionamento.

O autarca de 68 anos, reeleito para um terceiro mandato em outubro de 2022, chamou o relacionamento de "um erro de julgamento". "Chegou em um momento em que Barb, a minha esposa há mais de 40 anos, e eu passávamos longos períodos separados enquanto eu cumpria as minhas responsabilidades durante a pandemia" de covid-19, disse Tory.

O político sublinhou que não queria que a imagem da autarquia sofresse com o escândalo. "Deixarei o cargo de prefeito para poder refletir sobre os meus erros e fazer o trabalho de reconstruir a confiança da minha família", disse.

Tory, casado desde 1978, com quatro filhos e seis netos, é um proeminente empresário conservador que se tornou autarca de Toronto em 2014, na altura com a lusodescendente Ana Bailão como vice-presidente. O político foi eleito em parte com a promessa de restaurar a respeitabilidade do cargo após o turbulento mandato de um outro autarca conservador, Rob Ford, que entre 2010 e 2014 se viu envolvido numa série de escândalos. Ford, que sofria de dependência de drogas e álcool, apareceu várias vezes bêbado em público.

Em 2013, Ford foi acusado de agredir sexualmente uma mulher e pouco depois um vídeo foi divulgado do autarca de Toronto a fumar "crack", uma forma de cocaína.