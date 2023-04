Autarquias reavaliam expulsão de deputados negros por protesto anti-armas

Gabriel Hansen Hoje às 19:48 Facebook

Duas autarquias locais devem reavaliar, esta semana, a expulsão de dois deputados negros da Câmara dos Representantes do Tennessee, num processo que ganhou a atenção nacional. Os democratas Justin Jones e Justin Pearson foram retirados dos cargos por terem participado de protestos a favor do controlo de armas, após um tiroteio numa escola em Nashville.

O Conselho Metropolitano de Nashville vai reunir-se na tarde de segunda-feira para debater o caso de Jones. De acordo com o jornal local "The Tennessean", o democrata tem o apoio de pelo menos 29 dos 40 membros da autarquia para regressar ao cargo na Câmara estadual como interino. Desta forma, Jones poderia continuar como deputado até a realização de uma nova eleição especial, em que o legislador poderia concorrer novamente.

O caso de Pearson será analisado pelo Conselho de Comissários do Condado de Shelby, que deve reunir-se na quarta-feira. Pelo menos um dos 13 comissários expressou a vontade de reconduzir Pearson ao cargo, ainda segundo o "The Tennessean". Também neste caso, o legislador regressaria de forma interina.

A maioria de dois terços do Partido Republicano no órgão legislador estadual tinha votado na quinta-feira pela expulsão dos jovens deputados negros Justin Jones e Justin Pearson. A democrata Gloria Johnson, uma mulher branca que também participou das manifestações, foi salva por um voto.

Os três foram acusados de violar o decoro e as regras da Câmara dos Representantes. Os congressistas lideraram cânticos de protesto no plenário usando um megafone, enquanto manifestantes pacíficos estavam na galeria do edifício do Capitólio de Nashville.​​​​​​ As manifestações que Jones, Pearson e Johnson participaram ocorreram depois de um tiroteio numa escola primária de Nashville matar sete pessoas a 27 de março.

Joe Biden e Kamala Harris reagiram

O presidente norte-americano criticou na sexta-feira o foco dos republicanos em punir os manifestantes contrários às armas após mais um tiroteio. "A expulsão de legisladores que envolveram-se em protestos pacíficos é chocante, antidemocrática e sem precedentes", disse Joe Biden. Numa chamada telefónica, o chefe de Estado agradeceu aos três deputados pela luta no banimento de armas de assalto e os convidou para uma visita à Casa Branca.

Kamala Harris viajou até Nashville para mostrar solidariedade aos três democratas. "Estes três entenderam a importância de se posicionarem para dizer que a vontade do povo não será silenciada", disse a vice-presidente, primeira mulher negra no cargo.