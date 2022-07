Autópsia a José Eduardo dos Santos já foi realizada

JN/Agências Hoje às 12:42 Facebook

O corpo do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos já foi autopsiado em Barcelona, noticia hoje a agência francesa de notícias France-Presse (AFP), citando fontes judiciais, depois da autorização judicial recebida na sexta-feira.

De acordo com a AFP, o porta-voz do tribunal de Barcelona confirmou que a "luz verde" para a análise do corpo do antigo líder angolano foi concedida pelas autoridades na sexta-feira e que a autópsia já foi feita.

O ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu em 8 de julho, aos 79 anos, numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento.

O Governo angolano decretou sete dias de luto nacional e declarou que pretende fazer um funeral de Estado em Luanda, decisão a que se opõe uma das filhas, Tchizé dos Santos, afirmando que essa não era a vontade do pai, e que José Eduardo dos Santos não queria ser sepultado em Angola enquanto João Lourenço estiver no poder.

Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola, em 1979, e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, pontuada por acusações de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no governo desde que o país se tornou independente de Portugal em 1975.