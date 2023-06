Autor de esfaqueamento em parque infantil acusado de tentativa de homicídio e rebelião

JN/Agências Hoje às 14:20 Facebook

O indivíduo detido pelo esfaqueamento de quatro crianças e dois adultos num parque infantil em Annecy, leste de França, na passada quinta-feira, foi acusado de tentativa de homicídio e de rebelião com arma, anunciou hoje o Ministério Público.

Segundo a procuradora de Annecy, Line Bonnet-Mathi, o suspeito, Abdalmasi H., não foi acusado de terrorismo.

Bonnet-Mathi anunciou também que nenhum dos feridos no ataque está agora em perigo.

"Nenhum deles corre perigo de vida", afirmou.

O refugiado sírio foi colocado em prisão preventiva, adiantou Bonnet-Mathis, que acrescentou que Abdalmasih H. "não quis falar", nem durante as 48 horas em que esteve sob custódia policial, nem perante os dois juízes de instrução encarregados da investigação.

A procuradora fez um relato dos factos, que começaram por volta das 9.30 horas de quinta-feira (8.30 em Lisboa), quando as vítimas foram esfaqueadas no parque de Paquier.

A intervenção de várias pessoas que se encontravam perto do parque infantil provocou a fuga do suspeito, que acabou por ser detido a cerca de 300 metros do parque por cinco agentes da polícia.

Entretanto, os habitantes locais continuam a visitar o local do atentado, que se transformou numa homenagem às vítimas com flores, mensagens de apoio, peluches e balões.