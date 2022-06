Autor do tiroteio em clínica de Tulsa quis matar médico que o operou

JN/Agências Hoje às 00:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem que invadiu na quarta-feira uma clínica em Tulsa e matou quatro pessoas teve como intenção matar um dos médicos, que o tinha operado, por causa da dor que sentia desde a cirurgia, divulgou esta quinta-feira a polícia.

Wendell Franklin, chefe do Departamento de Polícia de Tulsa, no Estado do Oklahoma, identificou o atacante como Michael Louis, que se suicidou após o tiroteio.

As vítimas são dois médicos, incluindo um que tinha operado o autor dos disparos, Preston Phillips, uma rececionista da clínica e um paciente.

As forças policiais descobriram que o homem tinha na sua posse uma carta onde "deixava claro que tinha como intenção matar Preston Phillips e qualquer outra pessoa que se cruzasse no seu caminho".

"Ele culpava o Dr. Phillips pela sua dor contínua após uma operação cirúrgica" nas costas em 18 de maio, acrescentou o chefe da polícia local.

Depois de receber alta, em 24 de maio, Louis ligou várias vezes ao médico para reclamar da dor e a pedir algum tipo de tratamento para a dor.

De acordo com a polícia, a 31 de maio o médico teve uma consulta com o suspeito e, no mesmo dia do tiroteio, Louis ligou novamente para o consultório do médico para "reclamar de uma dor nas costas e pedir atenção adicional".

PUB

Wendell Franklin acrescentou ainda que a mulher de Louis ligou para a polícia uma hora e meia depois do ataque, a dizer que o marido "tinha assassinado várias pessoas no consultório do Dr. Phillips".

O responsável da polícia de Tulsa revelou também que, antes do ataque, o autor do tiroteio comprou legalmente duas armas de fogo, uma arma semiautomática AR-15, que adquiriu no próprio dia, e outra arma de fogo semiautomática de calibre 4., que tinha comprado em 29 de maio.

O debate sobre o controlo das armas de fogo foi novamente reativado nos Estados Unidos após a morte, em 24 de maio, de 19 crianças e duas professoras numa escola primária em Uvalde (Texas), causadas por disparos de um jovem de 18 anos.