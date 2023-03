Autoridades espanholas transportam 30 migrantes para porto de Granada

JN/Agências Hoje às 18:36 Facebook

Trinta pessoas migrantes de origem magrebina que desembarcaram na ilha de Alborán, em Espanha, foram, este domingo, transportadas para o porto de Motril, em Granada, pelas autoridades de salvamento marítimo.

As pessoas migrantes, que estavam na ilha de Alborán sob custódia da Marinha espanhola, viajaram em duas embarcações, que saíram na sexta-feira e no sábado, de dois pontos diferentes no Norte de Marrocos. Os migrantes são todos homens, maiores de idade, e estão bem de saúde.

A Cruz Vermelha prestou-lhes assistência quando chegaram ao porto de Motril, mas nenhum deles precisou de cuidados especiais, disseram fontes da organização à agência espanhola Efe.

Os migrantes foram submetidos a testes à covid-19 e depois entregues à polícia, que os levará para o centro de acolhimento temporário de estrangeiros, onde ficarão nos próximos três dias.