As autoridades de Valladolid detetaram novas pistas que podem levar à localização do crocodilo avistado na bacia do Douro.

Biólogos, elementos da Guardia Civil e especialistas em répteis encontraram novos vestígios deixados pelo crocodilo, que se encontrará entre as águas do rio Pisuerga e do rio Douro, na cidade de Simancas, em Valladolid. De acordo com as autoridades, o animal terá entre um metro e meio a dois metros e pertence a uma espécie muito agressiva, o crocodilo-do-nilo, um dos sáurios mais perigosos do Mundo. Segundo alguns órgãos de comunicação locais, terá escapado de uma casa nas imediações, onde estaria mantido preso.

As buscas pelo réptil contaram, esta segunda-feira, com peritos do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico, que se juntaram a um dispositivo que, desde sábado, tenta localizar o réptil na confluência dos dois rios, na zona da Pesqueruela, avançou o "Diario de Valladolid", que divulgou imagens da operação. De acordo com a Polícia local, os biólogos mobilizados para o caso colocaram alguns iscos na água para tentarem localizar o crocodilo.

Tendo em conta o perigo que o animal pode constituir para as pessoas, as autoridades aconselham especial precaução e pedem a pescadores e canoístas que evitem a bacia do Douro, onde o crocodilo foi avistado. Os autarcas de Villamarciel, San Miguel del Pino e Tordesillas emitiram alertas a recomendar "especial cuidado" a todos os que se acerquem de zonas ribeirinhas, até que o animal seja capturado.