Autoridades mexicanas descobrem 642 migrantes em reboques perto da fronteira

As autoridades mexicanas revelaram hoje que descobriram 642 migrantes centro-americanos em seis reboques de camiões perto da fronteira com os Estados Unidos.

Os camiões pararam num posto de controlo militar na noite de quinta-feira numa estrada entre a Cidade Vitoria e Monterrey, no Estado de Tamaulipas, no norte do país, afirmaram as autoridades mexicanas em comunicado.

A Agência Estadual de Segurança Pública disse que quatro suspeitos foram presos e que entre os migrantes estavam 564 pessoas da Guatemala, Honduras, de El Salvador, Nicarágua e de Belize.

Mais da metade dos migrantes que seguiam nos atrelados dos caminhões eram crianças, 200 das quais sem serem acompanhadas por um adulto.

As autoridades disseram ainda que o percurso dos camiões parecia que ter começado no Estado central de Puebla, sendo que estavam a tentar chegar a Monterrey, um importante centro de transporte, visando alcançarem diversos pontos na fronteira entre o México e os Estados Unidos.

Os atrelados foram trancados com cadeados, o que levou a que as autoridades tivessem de os levar para as instalações da polícia estadual para os abrir. salientaram.

A Cruz Vermelha disse, por sua vez, que 40 migrantes foram avaliados devido ao seu estado de desidratação e desnutrição.

Entretanto, o Departamento de Saúde de Tamaulipas afirmou que nove dos migrantes testaram positivo à Covid-19.

Tamaulipas é já uma rota conhecida pelo tráfico de migrantes, sendo que por se situar a norte do país, tem a fronteira mais próxima para a passagem de migrantes da América Central com destino aos Estados Unidos.