Autoridades resgatam em França 21 pessoas dadas como desaparecidas em Itália

Vinte e uma das 22 pessoas declaradas desaparecidas por Itália na sequência do mau tempo que assolou o noroeste do país foram encontradas em França, avançou a Proteção Civil italiana, acrescentando que o resgate estava em curso.

De acordo com a informação transmitida pelas autoridades transalpinas à agência AFP, as 21 pessoas estavam em Col de Tende, a área de passagem entre França e Itália, no sul dos Alpes.

"Vinte e uma pessoas desaparecidas foram encontradas em Vievola e começaram a ser evacuadas de helicóptero para Limone" em Itália, disse Mara Anastasia, porta-voz da proteção civil, que já havia adiantado que "são pessoas de nacionalidade italiana, com exceção de uma família alemã, de quatro pessoas: dois avós e dois netos, mas com nomes italianos".

Com esta operação de salvamento, resta apenas um desaparecido, um homem cujo carro caiu num rio.

O mau tempo, causado por fortes chuvas que fizeram transbordar os rios, também matou duas pessoas em Itália - um bombeiro de 53 anos no Vale de Aosta durante uma intervenção e um homem de 36 anos cuja viatura havia caído no rio Sesia, na região de Piemonte.