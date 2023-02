Autoridades russas e comentadores pró-Kremlin desvalorizam visita de Biden a Kiev

JN/Agências Hoje às 18:46 Facebook

As autoridades russas e os comentadores políticos pró-Kremlin desvalorizaram a visita desta segunda-feira a Kiev do presidente dos EUA, Joe Biden, acusando a Ucrânia de ser uma "marioneta" nas mãos dos norte-americanos.

A televisão estatal russa fez uma cobertura extensiva da visita do líder norte-americano, com jornalistas a denunciar a forma como os Estados Unidos estão a conduzir os planos do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acusaram de ser uma "marioneta" de Biden.

Um funcionário do governo russo na região ocupada de Zaporijia, Vladimir Rogov, foi citado pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti dizendo que Zelensky "parecia um servo ao lado de Biden".

Outros comentadores observaram que Biden esteve em campanha eleitoral para a sua recandidatura presidencial em 2024.

"Biden em Kiev começou a campanha eleitoral no ambiente mais heróico, para provar a todos que ainda pode fazer como nos bons velhos tempos", disse o deputado russo Konstantin Kosachev, numa mensagem na rede social Telegram.

Especialistas pró-Kremlin na TV estatal também argumentaram que Biden recebeu garantias de segurança de Moscovo antes da visita.

"Toda a gente sabe que se a Rússia disse que não iria atingir Kiev durante uma visita de alguns estadistas ali, isso significa que isso nunca vai acontecer, porque nós mantemos a palavra", disse o analista político pró-Kremlin Serguei Markov, num programa televisivo.

Numa mensagem na rede social Telegram, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente Dmitry Medvedev também afirmou que Biden tinha recebido "garantias de segurança".

Medvedev acrescentou que Biden "jurou lealdade ao regime neonazi" - como as autoridades do Kremlin se referem ao Governo da Ucrânia - e prometeu mais armas.

A analista política Tatyana Stanovaya disse que o Kremlin olhará para a visita de Biden como "mais uma prova de que os EUA apostaram na derrota estratégica da Rússia na guerra e que a própria guerra se transformou irrevogavelmente numa guerra entre a Rússia e o Ocidente".

O presidente dos Estados Unidos esteve hoje em Kiev para uma visita não anunciada, a primeira desde o início da invasão russa, que completa um ano na sexta-feira, informou a imprensa ucraniana.

Biden encontrou-se com Volodymyr Zelensky na capital ucraniana, depois de os dois se terem reunido, pela primeira vez, em 21 de dezembro.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país, em fevereiro do ano passado.