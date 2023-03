Autoridades venezuelanas abatem El Conejo, um dos criminosos mais procurados do país

JN/Agências Ontem às 22:42 Facebook

As autoridades venezuelanas anunciaram, esta sexta-feira, que localizaram e abateram o "El Conejo", um dos criminosos mais procurados da Venezuela por vários delitos, entre eles terrorismo e sequestro.

"Foi abatido Carlos Enrique Gómez Rodríguez, conhecido pelo 'alias' de "El Conejo", um criminoso terrorista procurado por terrorismo, extorsão, rapto e homicídio, entre outros crimes que afetaram gravemente a vida dos cidadãos", anunciou o ministro venezuelano de Relações Interiores e Justiça, Remígio Ceballos.

O anúncio foi feito através da televisão estatal venezuelana e a morte, segundo o ministro, teve lugar durante uma operação policial realizada na localidade de Irapa, estado de Sucre (leste do país), em 23 de março.

A localização e queda de "El Conejo", teve lugar na sequência de longas operações de vários meses, em vários estados do território venezuelano e nas quais participaram "todos os órgãos de segurança cidadã e das Forças Armadas Bolivarianas" da Venezuela.

Durante essas operações foram detidos 36 criminosos, apreendidos nove veículos, 41 rádios portáteis, 17 telemóveis, 14 motocicletas, equipamento especial, 16 armas de fogo, carregadores e material de guerra, tanto explosivos como munições.

"Não permitiremos a presença de grupos criminosos, terroristas e armados, no nosso território. Também mantemos uma cooperação internacional permanente na busca de criminosos que tenham cometido crimes no nosso território", disse o ministro.

Segundo a imprensa venezuelana, El Conejo era um dos criminosos mais procurados no país. Tinha um centro de operações criminosas em Las Tejerías, no Município Santos Michelena do Estado de Arágua (a oeste de Caracas).´ Desde aí controlava outras localidades como La Victoria e La Colonia Tovar e também várias regiões do estado de Miranda.

O Governo venezuelano tinha oferecido uma recompensa de um milhão de dólares a quem fornecesse informações que ajudassem à sua captura.