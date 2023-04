Avalanche mata três esquiadores em Itália

JN/Agências Hoje às 09:15 Facebook

Três esquiadores que estavam desaparecidos nos Alpes na região de Valle de Aosta, no norte de Itália, na sequência de uma avalanche foram encontrados, esta sexta-feira, sem vida, segundo as equipas de resgate e socorro Alpino.

As vítimas, que estavam desaparecidas desde quinta-feira, são o guia de montanha Lorenzo Holzknecht, de 39 anos, um campeão de esqui, Sandro Dublanc, de 44 anos, e o instrutor Elia Meta, de 37 anos.

Os corpos foram transferidos de helicóptero para o aeroporto Corrado Gex em Saint-Christophe, em Aosta.

Os três desaparecidos participavam na quinta-feira num curso de montanha quando ocorreu a avalanche, ao início da tarde no Val di Rhemes, a 2300 metros de altitude.

O instrutor, Matteo Giglio que também foi arrastado pela avalanche foi salvo, tendo sido ele a alertar as autoridades.

No domingo passado, outra avalanche em Armancette, no leste de França, perto da fronteira com a Itália, causou seis mortos.