Avalanches na Noruega fazem quatro mortos

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade, na sexta-feira, nas avalanches que atingiram a cidade de Tromso, na Noruega.

De acordo com o Associated Press, as autoridades norueguesas estão a evacuar a área do Norte do país devido à recomendação do Instituto Norueguês de Geotecnia.

A zona foi fortemente atingida por avalanches e deslizamentos de terras na sexta-feira, resultando na morte de quatro pessoas, incluindo turistas da Eslovénia e Itália, que estavam a esquiar na altura do incidente.

Uma casa e um celeiro foram arrastados para o mar e várias estradas foram cortadas na zona.

Mais avalanches e deslizamentos de terras foram relatados na área de Tromso no sábado. A polícia aconselhou os residentes e visitantes a permanecerem dentro de casa.

A Cruz Vermelha está a acompanhar a situação e está preparada para fornecer alimentos e medicamentos através de motos de neve e trenós no caso dos residentes das pequenas aldeias da zona ficarem isolados.