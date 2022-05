Avaria em radar meteorológico obriga avião com destino ao Porto a voltar para trás

Um avião da Lufthansa que, na terça-feira à noite, partiu de Munique com destino ao Porto teve de voltar para trás, após a tripulação do cockpit ter notado que o radar meteorológico da aeronave já não funcionava corretamente. A informação foi confirmada ao JN pelo porta-voz da empresa, Boris Ogursky.

"Podemos confirmar que o voo LH1788 da Lufthansa estava a caminho do Porto quando a tripulação do cockpit notou que o radar meteorológico da aeronave já não funcionava corretamente. A tripulação decidiu retornar a Munique como medida de precaução quando já estava no espaço aéreo francês (perto de Lyon)", indicou a mesma fonte.

A aeronave, um Airbus A319 da Lufthansa com matrícula D-AILY e com 125 passageiros a bordo, pousou em segurança às 00.20, hora local.

"Os passageiros afetados foram encaminhados para ligações alternativas. A Lufthansa lamenta o transtorno causado", finalizou Boris ​​​​​​​Ogursky.