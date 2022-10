Avião cai e atinge prédio junto a aeroporto em New Hampshire

JN Hoje às 12:53 Facebook

Um pequeno avião despenhou-se, este sábado, e atingiu um prédio junto ao aeroporto de New Hampshire, nos EUA. As autoridades locais anunciaram que não há sobreviventes entre os que seguiam na aeronave, não revelando o número exato de vítimas mortais.

O edifício atingido, na cidade de Keene, 110 quilómetros a noroeste de Boston, incendiou-se, mas ninguém ficou ferido.

"Infelizmente, os que estavam no avião morreram", anunciaram as autoridades locais, numa publicação no Facebook.

Em declarações à NBC10 Boston, Scott Gauthier, residente no prédio atingido, contou que ouviu um estrondo e sentiu o edifício tremer. "A minha mãe foi lá fora ver o que estava a acontecer e começou a gritar 'sai de casa'", revelou.